«Это громко»: Глава Бурятии рассказал подробности инцидента на ГРЭС





Накануне более 115 тысяч жителей Бурятии и часть Забайкалья остались без света. Причиной стала авария на Гусиноозёрской ГРЭС, которая вырабатывает электроэнергию и для соседнего региона. На ней отключился один из трёх энергоблоков.



Сначала частично обесточены оказались Улан-Удэ, Кабанский, Хоринский, Заиграевский, Мухоршибирский и Тарбагатайский районы. Потом глава региона Алексей Цыденов уточнил, что света лишились семь муниципальных образований. Итого – 75 населённых пунктов, где проживают 115 265 человек. В столице РБ электричество исчезло в микрорайонах Шишковка, Аршан, Забайкальский, Светлый, Силикатный, на Элеваторе и в сотых кварталах.



Как выяснилось, в Бурятии ввели веерное отключение из-за снижения вырабатываемой энергии.



- Ограничение до 40 МВт ввели для предотвращения перегрузки системы и аварийных ситуаций на электросетях, – пояснили в правительстве РБ.



Прокуратура республики организовала проверку. Жители Гусиноозёрска рассказали «Байкал-Daily», что перед отключением света слышали сильный хлопок. Позже стали известны и подробности.



- Энергоблок был остановлен из-за свища в котле. Сработала автоматика – аварийные клапаны сброса давления. А это громко. Именно срабатывание клапанов слышали очевидцы, – пояснил Алексей Цыденов в своём telegram-канале



Уже поздним вечером энергетики начали подключать всех потребителей.



