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«Это громко»: Глава Бурятии рассказал подробности инцидента на ГРЭС

«Это громко»: Глава Бурятии рассказал подробности инцидента на ГРЭС
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Стало известно, что за мощный хлопок был перед масштабным отключением света в республике

Накануне более 115 тысяч жителей Бурятии и часть Забайкалья остались без света. Причиной стала авария на Гусиноозёрской ГРЭС, которая вырабатывает электроэнергию и для соседнего региона. На ней отключился один из трёх энергоблоков.
 
Сначала частично обесточены оказались Улан-Удэ, Кабанский, Хоринский, Заиграевский, Мухоршибирский и Тарбагатайский районы. Потом глава региона Алексей Цыденов уточнил, что света лишились семь муниципальных образований.  Итого – 75 населённых пунктов, где проживают 115 265 человек. В столице РБ электричество исчезло в микрорайонах Шишковка, Аршан, Забайкальский, Светлый, Силикатный, на Элеваторе и в сотых кварталах.

Как выяснилось, в Бурятии ввели веерное отключение из-за снижения вырабатываемой энергии.
 
- Ограничение до 40 МВт ввели для предотвращения перегрузки системы и аварийных ситуаций на электросетях, – пояснили в правительстве РБ.

Прокуратура республики организовала проверку. Жители Гусиноозёрска рассказали «Байкал-Daily», что перед отключением света слышали сильный хлопок. Позже стали известны и подробности.

- Энергоблок был остановлен из-за свища в котле. Сработала автоматика – аварийные клапаны сброса давления. А это громко. Именно срабатывание клапанов слышали очевидцы, – пояснил Алексей Цыденов в своём telegram-канале

Уже поздним вечером энергетики начали подключать всех потребителей. 

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