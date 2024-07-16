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В Улан-Удэ произошло крупное отключение света

В Улан-Удэ произошло крупное отключение света
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Энергетики работают над восстановлением электричества

В Улан-Удэ произошло крупное отключение электроэнергии. Свет отключили в мкрн Шишковка, Аршан, Забайкальский, Светлый, Силикатный, Элеватор, а также в 100-х кварталах.

Сейчас сотрудники ПАО «Россети Сибирь» работают над устранением причины отключения, сообщили в комитете городского хозяйства. Ориентировочное время подключения – через два часа.
отключение света

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