В Улан-Удэ произошло крупное отключение света

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Энергетики работают над восстановлением электричества



В Улан-Удэ произошло крупное отключение электроэнергии. Свет отключили в мкрн Шишковка, Аршан, Забайкальский, Светлый, Силикатный, Элеватор, а также в 100-х кварталах.



Сейчас сотрудники ПАО «Россети Сибирь» работают над устранением причины отключения, сообщили в комитете городского хозяйства. Ориентировочное время подключения – через два часа.

