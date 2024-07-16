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На Байкале отца и сына на матрасах унесло далеко от берега

На Байкале отца и сына на матрасах унесло далеко от берега
Происшествия,  Фото:БПСО
На помощь пришли спасатели

Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС пришли на помощь 10-летнему ребёнку и его отцу, которые оказались далеко от берега на надувных матрасах. Инцидент произошёл в заливе Шибетский на Малом Море озера Байкал накануне, 15 июля.

- Сперва берега на матрасе отнесло несовершеннолетнего 2014 года рождения. Вдогонку ему также на матрасе поплыл отец, - сообщили в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда.

Спасатели обнаружили ребёнка и мужчину в 1,5 километрах от бухты и транспортировали до берега. От дальнейшей помощи они отказались.

Спасатели призывают не купаться в открытой воде на надувных средствах. Матрасы, круги, покрышки и баллоны рекомендуется использовать только на закрытых водоёмах и в бассейнах. Достаточно небольшого порыва ветра, чтобы людей унесло на большое расстояние, либо опрокинуло.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале июля на Малом Море Байкала спасатели также пришли на помощь мужчине, которого унесло в пролив на подушке от надувного матраса.
спасательная операция Байкал

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