Мошенники повесили на жительницу Бурятии 16 микрозаймов

Женщина стала жертвой обмана лжесотрудников сотовой компании, портала госуслуг и Центробанка
В отдел МВД России по Иволгинскому району обратилась 42-летняя местная жительница. Женщина стала жертвой мошенников, которые, представившись сначала сотрудниками сотовой компании, затем – портала госуслуг и Центробанка, похитили у неё около 600 тысяч рублей. Об этом случае сообщили в МВД по Бурятии.
10 июня ей позвонил «работник оператора сотовой связи» и заявил: «Чтобы продолжать пользоваться услугами связи, необходимо продлить договор абонентского обслуживания». Для этого мужчина попросил продиктовать ему код из смс.
Затем последовало смс-сообщение о фиксации входа в личный кабинет на портале госуслуг и пользования имеющимися там данными. В сообщении предлагалось позвонить по указанному номеру телефона, если владелец аккаунта не заходил на электронный сервис. Именно это и сделала женщина.
Второй собеседник, представившийся «сотрудником портала госуслуг», стал обвинять сельчанку: передав код псевдоработнику сотовой компании она фактически предоставила доступ к своему личному кабинету на сервисе. Теперь, по его словам, мошенники с помощью содержащейся там конфиденциальной информации, смогут оформить на нее кредиты. Он обещал помочь, для чего соединил потерпевшую с якобы сотрудником Центробанка.
Тот, в свою очередь, ещё больше повысил градус напряжённости: женщине он сообщил, что аферисты уже начали брать займы. «Нужно перехватить инициативу и оформить кредиты самой, чтобы, внеся деньги на специальный счет, аннулировать те», - заявил он.
По указке преступников женщина сначала подала заявку на получение 400 тысяч рублей в банк, затем ещё 200 тысяч рублей, но в обоих случаях ей отказали. Тогда по рекомендации интернет-преступников она оформила четыре микрозайма в микрофинансовых организациях на общую сумму 110 тысяч рублей и перевела по указанным реквизитам. После собеседник уверил её, что угроза миновала и просил не переживать. Однако дозвониться до него она больше не смогла.
А потом ей стали приходить смс-уведомления об очередных оформленных на её имя микрозаймах. Так, на момент обращения её в полицию завладевшие доступом в аккаунт на портале госуслуг мошенники без участия сельчанки, самостоятельно оформили 16 микрозаймов, похитив 464 тысячи рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 272 Уголовного кодекса «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Отметим, с начала года в Бурятии зарегистрировано 624 подобных преступления.
Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ч. 1 ст. 159 УК «Мошенничество».
Жителей призывают не доверять звонкам псевдоработников сотовых компаний, сообщающих о необходимости продления действия сим-карты и передачи кодов из смс. «Передавая их, вы открываете доступ к конфиденциальной информации на портале госуслуг, которую аферисты используют для оформления на ваше имя кредитов и микрозаймов», - поясняют в полиции.
Мошенники повесили на жительницу Бурятии 16 микрозаймов
Происшествия, Фото:
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