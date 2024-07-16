Она напала на него из-за оскорблений
В селе Багдарин Баунтовского района убили 36-летнего мужчину.
По подозрению в убийстве задержана ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности 60-летняя женщина. Ей уже предъявлено обвинение в убийстве.
По данным следствия, 7 июля женщина и мужчина распивали спиртные напитки в доме у последнего. Ночью пьяные собутыльники поссорились и взаимно оскорбляли друг друга.
Мужчина ушёл в соседнюю комнату и стал смотреть телевизор. Его подруга же подошла с кухонным ножом и нанесла ему в область грудной клетки три удара. После убежала из дома.
От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия, труп обнаружили на следующий день.
Спустя несколько дней преступление было раскрыто, подозреваемая была задержана и под тяжестью собранных доказательств дала признательные показания.
- В настоящее время обвиняемая заключена судом под стражу на период предварительного следствия. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы, - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», обвиняемая не имеет постоянного места жительства, занимается бродяжничеством, не имеет в собственности жилья, злоупотребляет спиртными напитками, неоднократно доставлялась в полицию в связи с совершением административных правонарушений, официально не трудоустроена, не имеет на иждивении несовершеннолетних детей,
Суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия на два месяца.
Жительница Бурятии убила собутыльника, смотревшего телевизор
Происшествия, Фото:
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