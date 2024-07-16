Улан-удэнец схлопотал уголовку за пьяную езду

Мужчину приговорили к обязательным работам и лишили прав



В конце мая перед судом предстал житель бурятской столицы, который попался на пьяной езде. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ.



В ходе разбирательства мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном. В итоге ему назначили 160 часов обязательных работ. Нарушителя на два года лишили водительских прав. Обжаловать приговор улан-удэнец не стал и он уже вступил в законную силу.



