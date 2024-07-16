Мужчину приговорили к обязательным работам и лишили прав
В конце мая перед судом предстал житель бурятской столицы, который попался на пьяной езде. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ.
В ходе разбирательства мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном. В итоге ему назначили 160 часов обязательных работ. Нарушителя на два года лишили водительских прав. Обжаловать приговор улан-удэнец не стал и он уже вступил в законную силу.
Улан-удэнец схлопотал уголовку за пьяную езду
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На помощь пришли спасатели
Женщина стала жертвой обмана лжесотрудников сотовой компании, портала госуслуг и Центробанка
Мужчину приговорили к обязательным работам и лишили прав
Она напала на него из-за оскорблений
Хозяйские псы набросились на них на улице
Она повредила две опоры
ДТП произошло в Поселье
Они благополучно выбрались из леса
Автомобиль остановили наркополицейские
В одном УАЗике ехали 14 человек
Её супруг умер раньше
Она сядет на семь лет
Они планировали заняться наркоторговлей
Угрозы населённым пунктам нет
Его тело достали из реки местные жители