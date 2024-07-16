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Улан-удэнец схлопотал уголовку за пьяную езду

Улан-удэнец схлопотал уголовку за пьяную езду
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчину приговорили к обязательным работам и лишили прав

В конце мая перед судом предстал житель бурятской столицы, который попался на пьяной езде. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ.

В ходе разбирательства мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном. В итоге ему назначили 160 часов обязательных работ. Нарушителя на два года лишили водительских прав. Обжаловать приговор улан-удэнец не стал и он уже вступил в законную силу.

уголовное дело пьяная езда обязательные работы

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