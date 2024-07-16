В Бурятии сельчанку цапнула змея

Этот инцидент произошёл в Закаменском районе Бурятии накануне. Местную жительницу укусила змея.
Как сообщает «Закамна-инфо.24/7», сельчанка в это время собиралась дикоросы недалеко от приусадебного участка. О её состоянии ничего неизвестно.
Это уже не первая пострадавшая от змей в Закамне. На минувшей неделе, 8 июля, гадюка цапнула женщину, которая вместе с родственниками была на кладбище. Она шла по траве и вдруг почувствовала жгучую боль, а нога начала отекать прямо на глазах. Верхнюю часть стопы буквально «разбарабанило».
Змея оказалась довольно большой. К счастью, сельчанка вовремя обратилась за медицинской помощью. Пациентку спасли врачи центральной районной больницы, а на кладбище установили предупреждающие таблички.