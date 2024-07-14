Пенсионера уже ищут спасатели
Всё произошло днём 14 июля в столице Бурятии, в районе СНТ «20 лет Победы». В протоке Степная утонул 66-летний мужчина. Сообщение об этом поступило в ЕДДС от очевидцев.
Пенсионера уже ищут. К поисковым работам привлекли водную группу Улан-Удэнской поисково-спасательной службы и сотрудников полиции. Известно, что место, где улан-удэнец ушёл под воду, не оборудовано для купания. Информация уточняется, отметили в республиканском управлении МЧС.
На Левобережье в Улан-Удэ утонул 66-летний мужчина
Происшествия, Фото:
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