На Левобережье в Улан-Удэ утонул 66-летний мужчина

Пенсионера уже ищут спасатели



Всё произошло днём 14 июля в столице Бурятии, в районе СНТ «20 лет Победы». В протоке Степная утонул 66-летний мужчина. Сообщение об этом поступило в ЕДДС от очевидцев.



Пенсионера уже ищут. К поисковым работам привлекли водную группу Улан-Удэнской поисково-спасательной службы и сотрудников полиции. Известно, что место, где улан-удэнец ушёл под воду, не оборудовано для купания. Информация уточняется, отметили в республиканском управлении МЧС.

