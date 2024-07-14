В Бурятии осуждённого за ДТП сельчанина отправили к наркологу



Жителя Тункинского района через суд обязали наведаться к наркологу. С соответствующим представлением туда обратился начальник Тункинского межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) УФСИН России по Бурятии.



Как выяснилось, мужчина попался пьяным за рулём. Его признали виновным по пункту «а» части 2 статьи 264 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии опьянения») и дали три года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. А ещё нарушителя на два года лишили водительских прав.



Кроме того, сельчанина обязали встать на учёт в УИИ и отмечаться там раз в месяц и не менять постоянное место жительства, не предупредив об этом инспекцию. При проверке тункинца не раз заставали дома пьяным.



Мужчина уже состоит на учёте у нарколога. Служители Фемиды пришли к выводу, что представление обосновано и удовлетворили его. Решение уже вступило в законную силу. Теперь сельчанина ждёт консультация у специалиста.



