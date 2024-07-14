Его увезли в больницу
Ранним утром 14 июля в столице Бурятии произошло возгорание. В частном секторе в переулке Грачевский вспыхнул двухэтажный дом.
Жильцы эвакуировались самостоятельно ещё до приезда пожарных. Когда они прибыли на место, огонь бушевал на втором этаже и уже перекинулся на кровлю.
Без пострадавших не обошлось – в больницу с отравлением продуктами горения увезли 67-летнего мужчину. Пламя повредило второй этаж и крышу жилого здания. Пожар на площади в 40 квадратных метров ликвидировали. К нему привело короткое замыкание, рассказали в республиканском управлении МЧС.
В Улан-Удэ мужчина угорел при пожаре
Происшествия, Фото:
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