В Улан-Удэ мужчина угорел при пожаре

Его увезли в больницу



Ранним утром 14 июля в столице Бурятии произошло возгорание. В частном секторе в переулке Грачевский вспыхнул двухэтажный дом.



Жильцы эвакуировались самостоятельно ещё до приезда пожарных. Когда они прибыли на место, огонь бушевал на втором этаже и уже перекинулся на кровлю.



Без пострадавших не обошлось – в больницу с отравлением продуктами горения увезли 67-летнего мужчину. Пламя повредило второй этаж и крышу жилого здания. Пожар на площади в 40 квадратных метров ликвидировали. К нему привело короткое замыкание, рассказали в республиканском управлении МЧС.

