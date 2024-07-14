В Бурятии 38-летний мужчина попал под поезд

Несчастный случай произошёл у вокзала



На железнодорожных путях в Бурятии пострадал человек. Всё произошло минувшей ночью на станции «Джида» в Джидинском районе.



Известно, что 38-летний мужчина попал под поезд. Случилось это напротив железнодорожного вокзала. Подробности выясняются, сообщает «Джида-инфо. 24/7».

