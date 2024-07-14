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В Бурятии 38-летний мужчина попал под поезд

В Бурятии 38-летний мужчина попал под поезд
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Несчастный случай произошёл у вокзала

На железнодорожных путях в Бурятии пострадал человек. Всё произошло минувшей ночью на станции «Джида» в Джидинском районе.

Известно, что 38-летний мужчина попал под поезд. Случилось это напротив железнодорожного вокзала. Подробности выясняются, сообщает «Джида-инфо. 24/7». 
железная дорога пострадавшие поезд

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