Несчастный случай произошёл у вокзала
На железнодорожных путях в Бурятии пострадал человек. Всё произошло минувшей ночью на станции «Джида» в Джидинском районе.
Известно, что 38-летний мужчина попал под поезд. Случилось это напротив железнодорожного вокзала. Подробности выясняются, сообщает «Джида-инфо. 24/7».
В Бурятии 38-летний мужчина попал под поезд
Происшествия, Фото:
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