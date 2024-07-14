В Бурятии бушуют 35 лесных пожаров

Их тушат почти полтысячи человек
Лесные пожары продолжают бушевать в Бурятии. Накануне в республике обнаружили ещё восемь – в Кижингинском, Курумканском, Северо-Байкальском, Муйском и Бичурском районах.
В последнем возгорание началось из-за перехода огня с земель иных категорий, остальные возникли из-за сухой грозы.
По данным на утро 14 июля, в Бурятии продолжается тушение 35 очагов в Баунтовском, Еравнинском, Курумканском, Муйском и Северо-Байкальском районах. Ликвидировали 26.
Со стихией борется 471 человек, включая сотрудников лесной охраны и авиалесоохраны. Всего задействовали 75 единиц техники. Общая площадь, пройденная огнём, превысила 16 тысяч гектаров, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Их тушат почти полтысячи человек
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