На месте происшествия работают следователи и криминалисты
Следователи регионального управления Следственного комитета РФ по Бурятии возбудили уголовное дело по факту гибели двух мужчин в результате взрыва газовых баллонов на СТО в Улан-Удэ.
- Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть двух лиц», - сообщила пресс-служба следственного управления.
Как сообщал «Байкал-Daily», трагический инцидент произошёл в субботу днём, 13 июля, в помещении на улице Антонова, где расположены СТО и пункт приёма металлолома.
На данный момент установлено, что газовые баллоны взорвались во время ремонтных работ, в результате чего погибли двое мужчин.
Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они осматривают место происшествия, изымают рабочую документацию, устанавливают, сохранились ли видеозаписи с камер наблюдения. Работников предприятия допрашивают.
В рамках уголовного дела будет дана оценка действиям сотрудников станции технического обслуживания, ответственных за организацию работ и соблюдение требований безопасности.
В Улан-Удэ возбудили дело после гибели мужчин из-за взрыва баллонов
Происшествия, Фото:
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