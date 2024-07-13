Он месяц скрывался от правоохранительных органов
В Иволгинском районе Бурятии суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор 26-летнему молодому человеку. Он признан виновным в убийстве.
Всё произошло ночью 1 ноября 2023 года в селе Кокорино.
- Между мужчинами в ходе распития спиртных напитков возникла ссора, в результате которой обвиняемый из чувства личной неприязни нанёс множество ударов руками и ногами 60-летнему потерпевшему. Пострадавший через непродолжительное время скончался на месте от полученных повреждений, - сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Бурятии.
Нападавший сразу же покинул место происшествия, сменил одежду и избавился от вещей. В течение месяца преступник скрывался от правоохранительных органов, прячась у знакомых и родственников. Но в результате оперативно-розыскных мероприятий его задержали и заключили под стражу.
В итоге он получил 10 лет лишения свободы; отбывать наказание будет в исправительной колонии строгого режима.
В Бурятии осудили 26-летнего убийцу
Происшествия, Фото:
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