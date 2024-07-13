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В Улан-Удэ два человека погибли при взрыве газовых баллонов

В Улан-Удэ два человека погибли при взрыве газовых баллонов
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На месте работают правоохранители

Два человека погибли в результате взрыва газовых баллонов в Улан-Удэ. Трагический инцидент произошёл в субботу, 13 июля, в помещении на улице Антонова, где расположены СТО и пункт приёма металлолома.

- Около 13:15 в отдел полиции № 1 управления МВД России по Улан-Удэ поступило сообщение о происшествии в хозяйственном сооружении на улице Антонова, в результате которого погибли двое мужчин. По предварительной информации, в помещении произошёл взрыв газовых баллонов, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.

Сотрудники полиции работают на месте происшествия. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Более подробная информация появится чуть позже. 
смерть взрыв газа

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