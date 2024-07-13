В Иркутской области женщина погибла в ДТП с большегрузом

Происшествия, Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

ДТП произошло в Шелеховском районе



Днём 12 июля на федеральной трассе Р-258 «Байкал», недалеко от станции Глубокая в Шелеховском районе Иркутской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.



Предварительно установлено, что водитель Jeep Grand Cherokee, двигаясь в направлении Слюдянки, допустил столкновение со встречным большегрузом Dongfeng.



В результате автоаварии женщина-пассажирка внедорожника скончалась до прибытия скорой помощи. Другие участники дорожного происшествия не пострадали.



Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.



