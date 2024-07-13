ДТП произошло в Шелеховском районе
Днём 12 июля на федеральной трассе Р-258 «Байкал», недалеко от станции Глубокая в Шелеховском районе Иркутской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Предварительно установлено, что водитель Jeep Grand Cherokee, двигаясь в направлении Слюдянки, допустил столкновение со встречным большегрузом Dongfeng.
В результате автоаварии женщина-пассажирка внедорожника скончалась до прибытия скорой помощи. Другие участники дорожного происшествия не пострадали.
Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
В Иркутской области женщина погибла в ДТП с большегрузом
Происшествия, Фото:
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