Инцидент произошёл во время грозы
В селе Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятии шаровая молния залетела в дымоход печи жилого дома и взорвалась. Инцидент произошёл накануне днём во время грозы, сообщается в группе «Еравна-инфо.24/7».
Разряд шаровой молнии попал в электрическую проводку. В результате оплавилась изоляция кабелей, а светильник и розетки буквально взорвались.
К счастью, дальнейшего пожара не произошло. В доме в этот момент никого не было, так что пострадавших нет.
Справка:
Шаровая молния – явление довольно малоисследованное, наука до сих пор не может достоверно объяснить его природу. Как правило, появлению шаровой молнии способствует наэлектризованность атмосферы, то есть она появляется после жары, перед или во время гроз.
Часто свидетели описывают её как светящийся искрящийся шар, но она может принимать и другие формы. Объект очень яркий, быстро движется, а затем либо бесшумно исчезает, либо взрывается.
Шаровые молнии могут попасть в дома через окна, двери, дымоходы, узкие щели, она проходит даже через самые малые отверстия.
В Бурятии шаровая молния взорвалась внутри дома
Происшествия, Фото:
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