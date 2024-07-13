Житель Бурятии предстанет перед судом за убийство 15-летней давности

В первое время обвиняемый считался свидетелем



В Бурятии перед судом предстанет мужчина, совершивший убийство 15 лет назад.



- Следственным отделом по Селенгинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), - сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Бурятии.



По данным следствия, поздним вечером 24 июля 2008 года в посёлке Тухум города Гусиноозёрск знакомые мужчины поссорились и устроили потасовку. Один из них, разозлившись, повалил второго на землю и руками стал сдавливать шею. Он душил 31-летнего потерпевшего, пока тот не перестал дышать. После убийца убежал с места преступления.



Преступление, совершённое в условиях неочевидности, 15 лет оставалось нераскрытым.



- Ранее при допросе в качестве свидетеля обвиняемый давал иные показания о своей непричастности к совершению преступления, так как не хотел, чтобы его привлекли к уголовной ответственности, - отметили в следственном управлении.



Однако работа по уголовному делу не прекращалась.



Следователи вместе с оперативными сотрудниками, в очередной изучая показания свидетелей, выявили ряд расхождений в показаниях свидетелей. Тогда вновь приступили к их допросам.



Отмечается, что в ходе допроса следователь установил психологический контакт со свидетелем, и последний дал показания, позволившие выйти на преступника. На тот момент обвиняемый уже уехал из Бурятии, его задержали в другом регионе и этапировали.



На допросе уже в качестве подозреваемого мужчина под тяжестью собранных доказательств признался в совершённом преступлении.



Недавно уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения.





