Мужчина пытался убедить полицейских, что вовсе не употреблял алкоголь
В Иркутске пьяный водитель спровоцировал ДТП. Произошло это вечером 11 июля в районе дома №7 по улице Декабрьских Событий. Chery Exeed въехал в Ford Focus, остановившийся на красный сигнал светофора.
Полиция установила, что водитель Chery Exeed в момент аварии находился без сознания. У владельца кроссовера были выявлены признаки опьянения, но мужчина отрицал, что употреблял алкоголь.
- Как пояснил гражданин, причиной аварии стало палящее солнце, которое напекло ему голову через люк автомашины, в результате чего он получил солнечный удар и потерял сознание, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.
На нетрезвого водителя составили административный протокол, а автомобиль на котором он передвигался, поместили на штрафстоянку.
В Иркутске пьяный водитель устроил ДТП и заявил, что «ему напекло голову»
Происшествия, Фото:
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