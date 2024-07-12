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В Иркутске пьяный водитель устроил ДТП и заявил, что «ему напекло голову»

В Иркутске пьяный водитель устроил ДТП и заявил, что «ему напекло голову»
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутской области
Мужчина пытался убедить полицейских, что вовсе не употреблял алкоголь

В Иркутске пьяный водитель спровоцировал ДТП. Произошло это вечером 11 июля в районе дома №7 по улице Декабрьских Событий. Chery Exeed въехал в Ford Focus, остановившийся на красный сигнал светофора.

Полиция установила, что водитель Chery Exeed в момент аварии находился без сознания. У владельца кроссовера были выявлены признаки опьянения, но мужчина отрицал, что употреблял алкоголь.

- Как пояснил гражданин, причиной аварии стало палящее солнце, которое напекло ему голову через люк автомашины, в результате чего он получил солнечный удар и потерял сознание, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.

На нетрезвого водителя составили административный протокол, а автомобиль на котором он передвигался, поместили на штрафстоянку.



ДТП водители алкогольное опьянение

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