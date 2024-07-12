В Иркутской области нашли пропавшего шестилетнего мальчика

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Его искали больше 100 человек



В Братском районе Иркутской области нашли пропавшего шестилетнего мальчика. Со вчерашнего дня его искали свыше 100 человек.



По данным МВД, ребёнок пропал 11 июля около 15 часов в деревне Куватка. Мальчик уехал на велосипеде из дома и не вернулся. С заявлением в отдел полиции обратились родственники.



- В поисках задействован личный состав межмуниципального управления МВД России «Братское», в том числе сотрудники уголовного розыска, Госавтоинспекции, участковые уполномоченные полиции, кинолог со служебной собакой и представители других подразделений и служб, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



На месте был создан оперативный штаб по координации поисков. В мероприятиях участвовали сотрудники МЧС, следователи, волонтёры различных отрядов, казаки, работники администраций населённых пунктов Ключи-Булак, Покосное, Куватки и многочисленные неравнодушные граждане.



Они прочёсывали местность около населённого пункта, лесной массив, проверяют дома и строения. Работала вездеходная техника. К месту выдвигались волонтёры с беспилотными летательными аппаратами.



Сегодня днём стало известно, что ребёнок найден живым. Сейчас его везут к оперативному штабу. Где он был, выясняется.



