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В Иркутской области нашли пропавшего шестилетнего мальчика

В Иркутской области нашли пропавшего шестилетнего мальчика
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Его искали больше 100 человек

В Братском районе Иркутской области нашли пропавшего шестилетнего мальчика. Со вчерашнего дня его искали свыше 100 человек.

По данным МВД, ребёнок пропал 11 июля около 15 часов в деревне Куватка. Мальчик уехал на велосипеде из дома и не вернулся. С заявлением в отдел полиции обратились родственники.

- В поисках задействован личный состав межмуниципального управления МВД России «Братское», в том числе сотрудники уголовного розыска, Госавтоинспекции, участковые уполномоченные полиции, кинолог со служебной собакой и представители других подразделений и служб, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

На месте был создан оперативный штаб по координации поисков. В мероприятиях участвовали сотрудники МЧС, следователи, волонтёры различных отрядов, казаки, работники администраций населённых пунктов Ключи-Булак, Покосное, Куватки и многочисленные неравнодушные граждане.

Они прочёсывали местность около населённого пункта, лесной массив, проверяют дома и строения. Работала вездеходная техника. К месту выдвигались волонтёры с беспилотными летательными аппаратами.

Сегодня днём стало известно, что ребёнок найден живым. Сейчас его везут к оперативному штабу. Где он был, выясняется.

пропавшие без вести

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