Жительница Бурятии перевела мошенникам 1,3 млн рублей

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Жертвами интернет-преступников ранее становились её родственники



В сети аферистов угодила 56-летняя жительница Закаменска. Женщина общалась с мошенниками полторы недели и перечислила им 1,3 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.



1 июля ей позвонил псевдосотрудник компании сотовой связи и заявил о необходимости продления действия сим-карты. Для этого он попросил женщину продиктовать код из смс.



Затем на неё вышел уже лжеполицейский, который рассказал об оформленных на неё мошенниками кредитных договорах в двух банках и 49 микрофинансовых организациях. В подтверждение своих слов он выслал через мессенджер копию фейкового служебного удостоверения и документов займа. «Страж порядка» добавил, что в отношении неизвестных ведётся расследование, и потому потребовал строго следовать инструкциям. Он предупредил о конфиденциальности получаемых сведений и попросил жительницу Закаменска не вести разговоры в присутствии родственников.



Дальнейшее общение продолжилось с «кредитным экспертом», под руководством которого женщина для «аннулирования взятых преступниками кредитов и сохранения средств» оформила их сама. Сначала – 700 тысяч рублей, потом - ещё 600 тысяч рублей. Деньги она перевела через банкоматы на «безопасные счета».



Позднее потерпевшая осознала, что угодила в сети аферистов, и заявила о произошедшем в полицию. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.



- Гражданка была наслышана об опасности мошенничеств. Более того, жертвами интернет-преступников ранее становились её родственники. Однако об этом она даже не подумала, действуя по указке незнакомцев, - отметили в МВД.



