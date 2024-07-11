Житель Бурятии вместо армии поедет в исправительный центр

Мужчина на своих проводинах сел за руль автомобиля, будучи пьяным



Баргузинский районный суд вынес приговор в отношении жителя района, который после распития спиртных напитков на своих проводинах в армию сел за руль автомобиля.



Установлено, что мужчина сел за руль своей машины в состоянии алкогольного опьянения. Далее, управляя автомобилем, допустил занос и врезался в дерево. В результате ДТП пассажиру авто были причинены тяжёлые травмы.



На суде житель района вину признал, раскаялся в содеянном, отметил, что ситуация стала для него уроком.



Суд признал его виновным. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде принудительных работ, с удержанием части заработной платы осуждённого в доход государства. Также назначено дополнительное наказание в виде лишения водительских прав.



Основное наказание осуждённый будет отбывать в исправительном центре.



Как сообщили в суде, приговор пока не вступил в законную силу.

