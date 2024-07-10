Улан-удэнка обокрала пьяного студента

Девушка обманула студента, представившись администратором гостиницы
В Улан-Удэ задержали подозреваемую в краже имущества и денег у студента, приехавшего в Бурятию на производственную практику. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Ночью 7 июля молодой человек вместе с другом, учащимся того же вуза, прогуливались по улицам города. Поскольку юноши были нетрезвы, они решили не возвращаться в общежитие, а снять номер в гостинице.
Около гостиницы молодые люди встретили девушку. Та представилась администратором и, пообещав организовать заселение, попросила плату за комнату. Видя, что собеседник в силу состояния опьянения не справляется с переводом средств, она предложила помощь и, взяв в руки чужой телефон, перечислила себе около 12 тысяч рублей. А затем похитила у него золотую цепочку с крестиком: её она забрала под предлогом сохранности на время, пока приятели-студенты уладят внезапно возникшую словесную перепалку с компанией прохожих. Однако так и не вернула.
Когда конфликт между молодыми людьми был исчерпан, а учащихся ввиду состояния опьянения в гостиницу не заселили, девушка солгала, что ювелирное изделие у неё забрали их оппоненты. По просьбе юношей, она заказала им такси до общежития.
Произошедшее друзья осознали позднее, когда потерпевший увидел в телефоне перевод денег с его банковского счёта, и обратились в полицию.
27-летняя девушка была задержана. Оказалось, что она не имеет никакого отношения к персоналу гостиницы, ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражи и мошенничество.
Похищенные со счета деньги, которые подозреваемая в ту же ночь потратила на времяпрепровождение в сауне, она обещала возместить. Носимые ею чужие цепочка с крестиком у неё изъяты.
Возбуждены уголовные дела.
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Происшествия, Фото:
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