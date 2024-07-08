Жительница Бурятии устроила прятки с полицией

Женщина получила условный срок



6 июля Кяхтинский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении женщины, признав её виновной в уклонении от административного надзора. Ей назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев.



Судом установлено, что ранее судимая жительница района, состоящая под административным надзором, самовольно оставила место жительства, чтобы избежать контроля над собой со стороны сотрудников полиции. Она выехала на попутной машине из Кяхтинского района в Улан-Удэ, где некоторое время проживала, а затем уехала в Гусиноозёрск.



Таким образом женщина скрывалась от контроля сотрудников полиции около трёх недель, затем её место жительства было установлено.



Подсудимая вину признала в полном объёме, раскаялась в содеянном, суд принял это во внимание, оказал доверие ранее судимой жительнице Бурятии и назначил наказание условно.



Приговор вступил в законную силу, сообщили в суде.

