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В Бурятии утонула 35-летняя женщина

В Бурятии утонула 35-летняя женщина
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Она пыталась перейти реку вброд

В Бурятии произошло ещё одно трагическое происшествие на воде. Сегодня утром в Закаменском районе погибла 35-летняя женщина.

- При пешем переходе реки Джида в местности Хужирский брод течением унесло женщину 1989 года рождения, которая, вероятно, утонула. На её поиски ориентированы спасатели, сотрудники полиции и местное население, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в последнее время отмечается всплеск случаев гибели людей на воде. Только за прошлую неделю погибли шесть человек.

2 июля в посёлке Новоселенгинск Селенгинского района на реке Селенга утонул 47-летний мужчина. Установлено, что он выпивал вместе с другом, и они вдвоём решили понырять. Мужчину в итоге унесло течением.

Вечером 3 июля в Улан-Удэ, вблизи Селенгинского моста утонул мужчина. Его тело подняли у СНТ «Профсоюзник».

Вечером того же дня вблизи курумканского села Улюнхан во время купания в реке Улюгна утонул 17-летний подросток.

5 июля на Уде в Улан-Удэ утонул 35-летний мужчина. Спасатели нашли тело и передали сотрудникам полиции.

6 июля на реке Уда в Улан-Удэ, в районе улицы Дальненагорная очевидец извлёк из воды женщину без сознания. Прибывшие медики констатировали её смерть.

7 июля очередная трагедия произошла в Селенгинском районе. На Гусином озере утонул 39-летний пьяный мужчина
смерть утопление

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