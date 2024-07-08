Она пыталась перейти реку вброд
В Бурятии произошло ещё одно трагическое происшествие на воде. Сегодня утром в Закаменском районе погибла 35-летняя женщина.
- При пешем переходе реки Джида в местности Хужирский брод течением унесло женщину 1989 года рождения, которая, вероятно, утонула. На её поиски ориентированы спасатели, сотрудники полиции и местное население, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в последнее время отмечается всплеск случаев гибели людей на воде. Только за прошлую неделю погибли шесть человек.
2 июля в посёлке Новоселенгинск Селенгинского района на реке Селенга утонул 47-летний мужчина. Установлено, что он выпивал вместе с другом, и они вдвоём решили понырять. Мужчину в итоге унесло течением.
Вечером 3 июля в Улан-Удэ, вблизи Селенгинского моста утонул мужчина. Его тело подняли у СНТ «Профсоюзник».
Вечером того же дня вблизи курумканского села Улюнхан во время купания в реке Улюгна утонул 17-летний подросток.
5 июля на Уде в Улан-Удэ утонул 35-летний мужчина. Спасатели нашли тело и передали сотрудникам полиции.
6 июля на реке Уда в Улан-Удэ, в районе улицы Дальненагорная очевидец извлёк из воды женщину без сознания. Прибывшие медики констатировали её смерть.
7 июля очередная трагедия произошла в Селенгинском районе. На Гусином озере утонул 39-летний пьяный мужчина.
В Бурятии утонула 35-летняя женщина
Происшествия, Фото:
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