ФСБ задержала в Забайкалье участника террористической организации

Он призывал к свержению действующей власти

Управление Федеральной службы безопасности России пресекло противоправную деятельность жителя Забайкальского края. Он причастен к подрывной деятельности против страны.

«В результате оперативных и следственных действий установлено, что подозреваемый в 2022 году вступил в ряды запрещённой международной организации, признанной на территории РФ террористической, - сообщает пресс-служба краевого УФСБ России. - По заданию своих иностранных кураторов фигурант проводил в интернете психологические акции путём распространения материалов, дискредитирующих действия Вооружённых сил РФ и органов власти в связи с СВО, а также призывов к насильственному изменению основ конституционного строя».

Следственный отдел УФСБ возбудил и расследует уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации).

Фигурант задержан. Проводится комплекс необходимых оперативных и следственных мероприятий.