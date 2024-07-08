Пьяный улан-удэнец понадкусал бананы в супермаркете

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Хулигана задержали росгвардейцы



В Улан-Удэ росгвардейцы задержали в супермаркете правонарушителя, который надкусывал бананы.



Как рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии, кнопка тревожной сигнализации сработала вечером в супермаркете в Октябрьском районе. Прибывшей группе задержания вневедомственной охраны работники магазина сообщили, что один из покупателей портит продукты и отказывается оплачивать их.



Как выяснилось, нетрезвый посетитель брал из фруктовой секции бананы, съедал каждый до половины и принимался за следующий. Перепортив таким образом около 15 фруктов, мужчина отказался платить за съеденное. Свои действия он не смог объяснить из-за состояния алкогольного опьянения.



Росгвардейцы задержали правонарушителя и доставили его в отдел полиции для принятия правового решения. В отношении 41-летнего ранее судимого улан-удэнца составлен административный протокол за умышленное уничтожение чужого имущества.



Правонарушителю предстоит выплатить административный штраф и возместить стоимость испорченных фруктов.

