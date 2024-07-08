В Бурятии после аварийной посадки Ан-2 возбудили уголовное дело



Всё Всё произошло днём 5 июля в Еравнинском районе. Ан-2, совершавший плановый облёт, аварийно приземлился в 70 километрах от села Сосново-Озёрское, на автомобильной дороге «Сосново-Озёрское – Могзон – Чита», а после перевернулся.



Как выяснилось, самолёт наблюдал за лесопожарной обстановкой. На борту было шесть человек, все они – члены экипажа.



К ситуации подключились Бурятская транспортная прокуратура и сотрудники Восточно-Байкальского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СКР. Сначала там начали доследственную проверку, а после возбудили уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности причинение крупного ущерба»).



В ведомстве уточнили, что воздушное судно получило повреждения и собственник понёс ущерб. Членов экипажа доставили в медучреждение, где им оказали помощь. Сейчас следователи и криминалисты проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств авиапроисшествия. Фото с места опубликовали в официальном telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.



В республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ) ранее уточнили, что из двигателя Ан-2 произошёл выброс масла на смотровое стекло – предположительно, из-за высокой температуры. Благодаря грамотным действиям экипажа никто серьёзно не пострадал.







