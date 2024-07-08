В Бурятии мощная молния убила четырёх коров

Она ударила прямо в дерево
Всё произошло в минувшую пятницу в Закаменском районе. В дерево ударила молния. Случилось это у дороги недалеко от села Дутулур.
Дерево вспыхнуло от разряда. Рядом в этот момент паслись четыре коровы. Животные погибли. Фото с ними разместили в районной группе «Закамна-инфо.24/7».
Следователи обнародовали фото с места авиапроисшествия
К пожару привело короткое замыкание
Она ударила прямо в дерево
Утром должны были запустить мотопомпы
Стороны помирились
Женщину приговорили к условному лишению свободы
В этом месте запрещено купаться
16-летний автомобилист пытался удрать от полиции
Обошлось без пострадавших
Среди них есть несовершеннолетние
Мужчина украл её телефон
В республике введён режим ЧС регионального значения
Вскоре её планируют устранить
Обошлось без пострадавших
Число отравившихся увеличилось до 70 человек