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В Бурятии мощная молния убила четырёх коров

В Бурятии мощная молния убила четырёх коров
Происшествия,  Фото:Закамна-инфо.24/7
Она ударила прямо в дерево

Всё произошло в минувшую пятницу в Закаменском районе. В дерево ударила молния. Случилось это у дороги недалеко от села Дутулур.

Дерево вспыхнуло от разряда. Рядом в этот момент паслись четыре коровы. Животные погибли. Фото с ними разместили в районной группе «Закамна-инфо.24/7».
животные коровы

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