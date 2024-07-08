В Бурятии мощная молния убила четырёх коров





Всё произошло в минувшую пятницу в Закаменском районе. В дерево ударила молния. Случилось это у дороги недалеко от села Дутулур.Дерево вспыхнуло от разряда. Рядом в этот момент паслись четыре коровы. Животные погибли. Фото с ними разместили в районной группе «Закамна-инфо.24/7».