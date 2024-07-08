В Бурятии вспыхнул сельский магазин

К пожару привело короткое замыкание



Возгорание произошло в Хоринске в воскресенье, 7 июля. Там вспыхнул магазин. На место отправились шесть сотрудников пожарной части № 47, сообщает «Хоринск-инфо.24/7».



Обошлось без пострадавших. Однако пламя повредило стены и потолок на общей площади в 40 квадратных метров.



Размер ущерба уточняется. Причина пожара уже известна – короткое замыкание.



