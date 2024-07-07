07 июля

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В Бурятии помощница по дому оказалась воровкой

В Бурятии помощница по дому оказалась воровкой
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Женщину приговорили к условному лишению свободы

Жительница Муйского района Бурятии пришла к местному жителю, чтобы убраться у него дома. За это он ей заплатил.

Затем мужчина предложил ей выпить с ним спиртного, и отправил её в магазин для покупки алкоголя и закуски, на что дал наличные. Позже он дал ей свою банковскую карту и отправил за спиртным в магазин. Но в этот раз женщина не вернулась к нему, а ушла домой, купив себе по его банковской карте алкоголь и продукты на общую сумму более 10 тысяч рублей.

- За содеянное П. осуждена к 1 году 6 месяцам лишения свободы, условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, - сообщает Муйский районный суд.

Приговор не вступил в законную силу.
суд приговор

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