В Бурятии помощница по дому оказалась воровкой

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Женщину приговорили к условному лишению свободы



Жительница Муйского района Бурятии пришла к местному жителю, чтобы убраться у него дома. За это он ей заплатил.



Затем мужчина предложил ей выпить с ним спиртного, и отправил её в магазин для покупки алкоголя и закуски, на что дал наличные. Позже он дал ей свою банковскую карту и отправил за спиртным в магазин. Но в этот раз женщина не вернулась к нему, а ушла домой, купив себе по его банковской карте алкоголь и продукты на общую сумму более 10 тысяч рублей.



- За содеянное П. осуждена к 1 году 6 месяцам лишения свободы, условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, - сообщает Муйский районный суд.



Приговор не вступил в законную силу.

