В этом месте запрещено купаться
Днём в Селегинском районе на озере Гусиное в местности «Баин-Зурхе» утонул 39-летний мужчина. В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии сообщили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Очевидцы подняли тело и передали его сотрудникам МВД.
- В данном месте купание запрещено, установлены запрещающие знаки, - отметили в МЧС.
На Гусином озере в Бурятии утонул мужчина
Происшествия, Фото:
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