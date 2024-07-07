07 июля

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На Гусином озере в Бурятии утонул мужчина

На Гусином озере в Бурятии утонул мужчина
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В этом месте запрещено купаться

Днём в Селегинском районе на озере Гусиное в местности «Баин-Зурхе» утонул 39-летний мужчина. В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии сообщили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Очевидцы подняли тело и передали его сотрудникам МВД.

- В данном месте купание запрещено, установлены запрещающие знаки, - отметили в МЧС.


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