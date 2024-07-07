На Гусином озере в Бурятии утонул мужчина

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В этом месте запрещено купаться



Днём в Селегинском районе на озере Гусиное в местности «Баин-Зурхе» утонул 39-летний мужчина. В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии сообщили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.



Очевидцы подняли тело и передали его сотрудникам МВД.



- В данном месте купание запрещено, установлены запрещающие знаки, - отметили в МЧС.





