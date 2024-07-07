07 июля

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Жителя Бурятии не стали судить за грабёж

Жителя Бурятии не стали судить за грабёж
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Стороны помирились

Житель Селенгинского района Бурятии в ноябре 2023 года вырывал из рук женщины мобильный телефон и убежал. Потерпевшей причинён материальный ущерб в размере 2500 рублей.

Грабителя задержали, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ.

- Суд, рассмотрев ходатайство потерпевшей Т. о прекращении уголовного дела, удовлетворил его и прекратил дело за примирением сторон, поскольку подсудимый Б. вину признал в полном объёме, раскаялся, ранее не судим, загладил причинённый преступлением вред, - сообщили в Гусиноозерском городском суде.

Приговор не вступил в законную силу.
суд приговор грабеж

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