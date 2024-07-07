07 июля

Популярное

В Иркутской области пьяного лихача-подростка остановили выстрелами по колёсам

В Иркутской области пьяного лихача-подростка остановили выстрелами по колёсам
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
16-летний автомобилист пытался удрать от полиции

В Иркутской области полицейские применили табельное оружие для задержания нетрезвого подростка-лихача.

Находясь на маршруте патрулирования, госавтоинспекторы обратили внимание на отечественную легковушку, водитель которой грубо нарушал правила дорожного движения и создавал аварийные ситуации на дороге. Инспекторы попытались остановить автомобиль, однако нарушитель проигнорировал просьбу сотрудников и попытался скрыться.

- В ходе погони офицеры неоднократно призывали автомобилиста к остановке. Однако находящийся за рулём автомобиля молодой человек только увеличивал скорость. Тогда сотрудники дорожно-патрульной службы применили огнестрельное оружие и прострелили колесо транспортного средства, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

За рулём оказался 16-летний местный житель, а в салоне авто находились пассажиры в возрасте от 15 до 19 лет. Проведённая процедура медицинского освидетельствования установила – водитель употреблял спиртные напитки.

Сам юный водитель сказал, что выпил «глотка три-четыре» пива.

В отношении подростка, а также его матери полицейскими составлено несколько административных материалов, также к ответственности привлечена 19-летняя пассажирка авто, в отношении неё выписан протокол по части 2 статьи 12.8 КоАП РФ «Передача управления транспортного средства лицу в состоянии опьянения». Всего сотрудниками составлено 12 административных материалов.

Прокуратура Куйтунского района поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных по факту преследования сотрудниками госавтоинспекции несовершеннолетнего водителя.

- По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере надлежащего исполнения родительских прав и иного законодательства, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.
Иркутская область ПДД дети подростки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии помощница по дому оказалась воровкой
В Бурятии помощница по дому оказалась воровкой
Происшествия, 07.07.2024
Женщину приговорили к условному лишению свободы 
На Гусином озере в Бурятии утонул мужчина
На Гусином озере в Бурятии утонул мужчина
Происшествия, 07.07.2024
В этом месте запрещено купаться 
В Бурятии тушат 53 лесных пожара
В Бурятии тушат 53 лесных пожара
Происшествия, 07.07.2024
В республике введён режим ЧС регионального значения
В Улан-Удэ утонула женщина
В Улан-Удэ утонула женщина
Происшествия, 06.07.2024
Обстоятельства происшествия устанавливаются
Жительница Бурятии погибла после нападения медведя
Жительница Бурятии погибла после нападения медведя
Происшествия, 06.07.2024
Трагедия произошла на севере республики
В Улан-Удэ утонул мужчина
В Улан-Удэ утонул мужчина
Происшествия, 06.07.2024
Трагедия произошла на Уде

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^