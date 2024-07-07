16-летний автомобилист пытался удрать от полиции
В Иркутской области полицейские применили табельное оружие для задержания нетрезвого подростка-лихача.
Находясь на маршруте патрулирования, госавтоинспекторы обратили внимание на отечественную легковушку, водитель которой грубо нарушал правила дорожного движения и создавал аварийные ситуации на дороге. Инспекторы попытались остановить автомобиль, однако нарушитель проигнорировал просьбу сотрудников и попытался скрыться.
- В ходе погони офицеры неоднократно призывали автомобилиста к остановке. Однако находящийся за рулём автомобиля молодой человек только увеличивал скорость. Тогда сотрудники дорожно-патрульной службы применили огнестрельное оружие и прострелили колесо транспортного средства, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
За рулём оказался 16-летний местный житель, а в салоне авто находились пассажиры в возрасте от 15 до 19 лет. Проведённая процедура медицинского освидетельствования установила – водитель употреблял спиртные напитки.
Сам юный водитель сказал, что выпил «глотка три-четыре» пива.
В отношении подростка, а также его матери полицейскими составлено несколько административных материалов, также к ответственности привлечена 19-летняя пассажирка авто, в отношении неё выписан протокол по части 2 статьи 12.8 КоАП РФ «Передача управления транспортного средства лицу в состоянии опьянения». Всего сотрудниками составлено 12 административных материалов.
Прокуратура Куйтунского района поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных по факту преследования сотрудниками госавтоинспекции несовершеннолетнего водителя.
- По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере надлежащего исполнения родительских прав и иного законодательства, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.
В Иркутской области пьяного лихача-подростка остановили выстрелами по колёсам
Происшествия, Фото:
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