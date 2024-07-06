В Улан-Удэ утонула женщина

Обстоятельства происшествия устанавливаются



Сегодня во второй половине дня от оперативного дежурного ЕДДС города Улан-Удэ поступило сообщение о том, что на реке Уда в районе улицы Дальненагорная очевидец извлёк из воды женщину без сознания.



- По прибытию работников скорой медицинской помощи была констатирована смерть женщины. Тело передано сотрудникам полиции, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.



Обстоятельства происшествия устанавливаются.

