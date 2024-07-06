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В Улан-Удэ утонула женщина

В Улан-Удэ утонула женщина
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Обстоятельства происшествия устанавливаются

Сегодня во второй половине дня от оперативного дежурного ЕДДС города Улан-Удэ поступило сообщение о том, что на реке Уда в районе улицы Дальненагорная очевидец извлёк из воды женщину без сознания.

- По прибытию работников скорой медицинской помощи была констатирована смерть женщины. Тело передано сотрудникам полиции, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.
река утопление

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