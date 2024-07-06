Жительница Бурятии погибла после нападения медведя

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Трагедия произошла на севере республики



Жительница Бурятии погибла после нападения медведя. Об этом сообщила руководитель Бурприроднадзора Марина Дамдинова в своём телеграм-канале.



- Сегодня произошла трагедия. В Северобайкальском районе жительница Нижнеангарска одна поехала рыбачить. У реки Душкачанка, недалеко от тайги, на неё напал медведь. Возможно, зверь принял человека за угрозу или хотел воспользоваться уловом. От полученных травм она скончалась. Государственные инспекторы Бурприроднадзора, охотники отрегулировали этого медведя, - рассказала она.



Руководитель ведомства добавила, что в Северо-Байкальском районе за этот год было отстреляно 9 медведей. «Последний раз сигнал был 2 июля - сообщение от жителей, сразу же сотрудники Бурприроднадзора провели ликвидацию хищника», - отметила Марина Дамдинова.



Сейчас сотрудники Бурприроднадзора обследуют территорию, следов других медведей нет.



- По данным государственного мониторинга в Бурятии обитает 6016 особей медведя, что составляет 0,2 особей на 1000 га охотничьих угодий. Максимально допустимое значение плотности популяции медведя по утверждённым Минприроды России нормам составляет 1,5 особи. То есть численность медведя в Бурятии ниже этого норматива более, чем в 7 раз. Мы работаем в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления, ЕДДС районов. По каждому факту выхода медведей Бурприроднадзор незамедлительно принимает меры, - продолжила руководитель Бурприроднадзора.



Марина Дамдинова выразила соболезнования родным погибшей женщины.



- Эта трагедия ещё раз напоминает о том, что человек в дикой природе должен вести себя осторожно. Берегите себя, будьте бдительны всегда, - заключила она.

