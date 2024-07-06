Трагедия произошла на Уде
От оперативного дежурного ЕДДС Улан-Удэ поступило сообщение о том, что по заявлению родственников выехали спасатели Улан-Удэнской поисково-спасательной службы на поиски утонувшего вчера 35-летнего мужчины на реке Уда.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии, по уточнённой информации, тело мужчины поднято и передано сотрудникам полиции.
В Улан-Удэ утонул мужчина
Происшествия, Фото:
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