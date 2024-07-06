В Улан-Удэ утонул мужчина

Трагедия произошла на Уде



От оперативного дежурного ЕДДС Улан-Удэ поступило сообщение о том, что по заявлению родственников выехали спасатели Улан-Удэнской поисково-спасательной службы на поиски утонувшего вчера 35-летнего мужчины на реке Уда.



Как сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии, по уточнённой информации, тело мужчины поднято и передано сотрудникам полиции.

