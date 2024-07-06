В Бурятии 22 человека обратились к медикам после визита в кафе

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

10 человек госпитализированы



Гусиноозёрской межрайонной прокуратурой проводится проверка по сообщениям о случае массового кишечного заболевания в Гусиноозёрске.



По предварительным данным, 5 июля в инфекционное отделение Гусиноозёрской центральной районной больницы обратилось 22 заболевших, в том числе 13 несовершеннолетних, с признаками острого гастроэнтерита.



По результатам первичного обследования госпитализировано 10 человек, из них 8 детей, остальные пациенты находятся на амбулаторном лечении.



- В ходе эпидемиологического расследования Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия установлено, что обратившиеся в медицинское учреждение употребляли еду, приобретённую в одном из кафе г. Гусиноозёрска, - сообщают в республиканской прокуратуре.



В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка исполнению хозяйствующими субъектами требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, законности принятого следственным отделом по Селенгинскому району СУ СК по республике правового решения.



Также на контроле находятся ход и результаты проверки, проводимой органами Роспотребнадзора. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

