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В Бурятии 22 человека обратились к медикам после визита в кафе

В Бурятии 22 человека обратились к медикам после визита в кафе
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
10 человек госпитализированы

Гусиноозёрской межрайонной прокуратурой проводится проверка по сообщениям о случае массового кишечного заболевания в Гусиноозёрске.

По предварительным данным, 5 июля в инфекционное отделение Гусиноозёрской центральной районной больницы обратилось 22 заболевших, в том числе 13 несовершеннолетних, с признаками острого гастроэнтерита.

По результатам первичного обследования госпитализировано 10 человек, из них 8 детей, остальные пациенты находятся на амбулаторном лечении.

- В ходе эпидемиологического расследования Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия установлено, что обратившиеся в медицинское учреждение употребляли еду, приобретённую в одном из кафе г. Гусиноозёрска, - сообщают в республиканской прокуратуре.

В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка исполнению хозяйствующими субъектами требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, законности принятого следственным отделом по Селенгинскому району СУ СК по республике правового решения.

Также на контроле находятся ход и результаты проверки, проводимой органами Роспотребнадзора. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. 
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