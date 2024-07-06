Улан-удэнский подросток спас в Иркутской области тонувшую девочку

Родные гордятся поступком мальчика

4 июля в МЧС Приангарья поступило сообщение о спасении тонувшей в реке Белой девочки 8-9 лет. Это произошло в селе Бельск в Черемховском районе Иркутской области, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС России.

Спасателям удалось разыскать героя, который пришел на помощь ребёнку. Им оказался 14-летний подросток из Улан-Удэ.

Подросток сейчас гостит у родственников в Иркутской области. Вместе с дедушкой часто приходит на Белую порыбачить. Так было и в этот раз. Они оба заметили с берега захлебывавшуюся водой девочку. Школьник из Улан-Удэ оказался ближе и, не раздумывая, бросился в воду.

- Всё произошло очень быстро, - рассказал он. - Удалось её подхватить и вернуться с ней к берегу. Девочка посидела там немного, пришла в себя и убежала.

Родные гордятся поступком мальчика. Они испытали огромное облегчение, что всё закончилось хорошо.



