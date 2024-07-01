Жительница Бурятии поверила «следователю» и перевела почти полмиллиона рублей

Началось всё с того, что женщине позвонил якобы сотрудник компании связи.
Жители Бурятии не перестают попадаться на уловки мошенников. Так, 28 июня в полицию Селенгинского района обратилась 63-летняя местная жительница. Женщина перевела мошенникам 435 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.
Сельчанка рассказала полицейским, что несколько дней назад ей поступил звонок. Звонивший представился сотрудником известной компании связи. Мужчина пояснил, что сейчас идёт обновление оборудования, и попросил продиктовать номер СНИЛС. Нужного документа у женщины под рукой не оказалось, тогда звонивший попросил передать данные паспорта, и женщина, не заподозрив подвоха, продиктовала необходимую информацию.
Спустя некоторое время в мессенджере ей поступил звонок от якобы сотрудника Центробанка. Звонивший с тревогой сообщил, что посторонние лица взломали её личный кабинет на портале госуслуг и, получив доступ к данным, оформили на её имя кредит на сумму 300 тысяч рублей. Для того, чтобы сохранить деньги, женщине срочно необходимо успеть переложить средства в защищённую банковскую ячейку. Звонивший предупредил сельчанку, что передает её «дело в правоохранительные органы» и, возможно, ей будет звонить следователь.
Спустя некоторое время ей действительно поступил видеозвонок. Звонивший мужчина был одет в форму. Поскольку женщина не разбирается в форменном обмундировании, то не поняла, из какого именно ведомства. «Следователь» сообщил о том, что возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников банка, которые воспользовались своим положением и провели списание денежных средств с её счета.
Далее «специалист банка» сообщил ей, что необходимо снять деньги, оформленные в кредит в разных банках, и частями отправить на счета, которые он укажет. Женщина послушно выполнила все указания звонившего. Лишь спустя некоторое время она поняла, что стала жертвой мошенников.
Отметим, что сельчанка знала о подобных схемах мошенничества, но доверилась.
Возбуждено уголовное дело.
Жительница Бурятии поверила «следователю» и перевела почти полмиллиона рублей
Происшествия, Фото:
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Началось всё с того, что женщине позвонил якобы сотрудник компании связи.
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