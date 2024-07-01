В Бурятии осудили банду чёрных копателей нефрита

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

У нелегальных добытчиков отобрали имущество и приговорили их к обязательным работам



Недавно Верховный суд (ВС) Бурятии в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело против четырёх жителей Бурятии, которые несколько месяцев – с мая по декабрь 2022-го – незаконно добывали нефрит в Баунтовском районе. Ранее их признали виновными по части 3 статьи 255 («Нарушение правил охраны и использования недр») и части 3 статьи 191 («Незаконный оборот нефрита») Уголовного кодекса РФ.



Банде чёрных копателей назначили наказание – принудительные работы с удержанием 10% заработка в доход государства. Отягчающим обстоятельством стало то, что преступление совершили в составе организованной группы.



Кроме того, по решению суда принадлежащее одному из злоумышленников имущество – экскаватор Hyundai, КамАЗ, автомобиль Land Cruiser и резиновую лодку «Абакан» – обратили в собственность государства. Двое осуждённых и адвокат третьего не согласились с приговором, сочтя его чрезмерно суровым, и подали апелляцию в ВС. А некое заинтересованное третье лицо решила оспорить конфискацию машин и экскаватора, заявив, что приобрела их на деньги, полученные от предпринимательской деятельности.



Проверив материалы уголовного дела, суд апелляционной инстанции отклонил доводы самих членов банды, защитника и заинтересованного лица и оставил приговор Советского районного суда Улан-Удэ без изменения.



