В Улан-Удэ на Селенге спасли девочку







С сегодняшнего дня начинается усиленный режим работы всех спасательных служб. «По максимальной возможности будут охвачены все водоёмы», - заключил Зайцев.



В Главном управлении просят не оставлять своих детей без присмотра во время отдыха на водоёмах. Также специалисты просят всех соблюдать основные правила безопасности на воде.

