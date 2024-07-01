В Улан-Удэ на Селенге спасли девочку

Накануне, 30 июня, в Улан-Удэ спасли девочку на Селенге. О происшествии на правительственном брифинге рассказал Николай Зайцев, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Бурятии.
- Вчера был случай на реке Селенга в районе посёлка Мостовой – с тётей вышла девочка, течением подхватило её, начало относить. В оперативном порядке на место выдвинулись инспекторы ГИМС – благо, были рядом. Также спасатели из Улан-Удэнской спасательной службы. Девочку, к счастью, спас парень – из отдыхающих, - сообщил он.
Николай Зайцев поделился на брифинге и печальной статистикой: «С 1 июня, с начала купального сезона, у нас числится в республике 11 погибших. К сожалению, 6 детей уже погибло. Основная масса детей – это подростки (четверо) 16-17 лет, пик случился как раз вот в начале июня, после выпускных».
Также на брифинге назвали самые опасные реки в Бурятии.
- Водоёмы у нас – Селенга, Баргузин и Джида. Три основных водоёма, которые на сегодня являются самыми критичными, самыми смертоносными реками. Буквально за выходные у нас произошёл случай с гибелью ребёнка, это посёлок Наушки. Мальчик 15 лет решил искупаться и не рассчитал силы. Течением его унесло. Второй день проходят поиски силами спасателей, - продолжил он.
Утонувшего выпускника ищут уже несколько дней.
С сегодняшнего дня начинается усиленный режим работы всех спасательных служб. «По максимальной возможности будут охвачены все водоёмы», - заключил Зайцев.
В Главном управлении просят не оставлять своих детей без присмотра во время отдыха на водоёмах. Также специалисты просят всех соблюдать основные правила безопасности на воде.