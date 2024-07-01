В Бурятии не могут найти утонувшего в Селенге выпускника

15-летний подросток ушёл под воду несколько дней назад
Трагедия произошла
в Кяхтинском районе вечером 28 июня. В местности Скала недалеко от приграничного посёлка Наушки утонул 15-летний местный житель. В тот день у учеников школы был выпускной. Несколько подростков решили переплыть
Селенгу до острова и одного в итоге унесло сильным течением.
К поискам тут же подключились сотрудники полиции, односельчане и глава поселения. Этой историей заинтересовались в прокуратуре. Там проконтролируют установление обстоятельств гибели несовершеннолетнего и при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.
Утонувшего выпускника ищут уже несколько дней. В субботу, 29 июня, для этого привлекли 18 человек и две лодки, в воскресенье, 30-го – 12 и 4 соответственно. Пока безрезультатно. В понедельник, 1 июля, поиски продолжатся, сообщает «Кяхта-инфо.24/7».
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15-летний подросток ушёл под воду несколько дней назад
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