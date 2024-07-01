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В Бурятии тушат шесть лесных пожаров

В Бурятии тушат шесть лесных пожаров
Происшествия,  Фото:РАЛХ
Леса горят на площади более 14 тысяч га

Накануне, 30 июня, в Бурятии обнаружили два новых лесных пожара – они возникли в Хоринском и Кяхтинском районах из-за сухих гроз. Возгорание в Хоринском районе оперативно ликвидировали на малой площади в 0,1 га, очаг в Кяхтинском районе локализовали, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

На утро 1 июля продолжаются работы по тушению шести пожаров: пять действуют на севере – в Северо-Байкальском, Баунтовском, Муйском районах, а один – в Кяхтинском.

На тушении работают 225 человек из числа лесной охраны, сотрудников Авиалесоохраны, МЧС и привлечённых лиц. Задействовано 20 единиц лесопожарной техники.

Общая площадь, пройденная огнём, составляет 14 097 га.



В Бурятии действует особый противопожарный режим. Находиться в лесу можно только в специально отведённых местах.

О возгораниях, задымлении необходимо сообщать по номеру телефона горячей линии 20-44-44.
лесные пожары

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