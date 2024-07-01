В Иркутской области утонула 11-летняя девочка

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Следователи проводят процессуальную проверку



В Братске во время купания на несанкционированном пляже, расположенном в черте города, утонула 11-летняя девочка.



По данному факту следственным отделом начата процессуальная проверка по признакам преступления по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».



- На месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято правовое решение, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Иркутской области.



В регионе всё больше подобных трагических случаев на воде. ГУ МЧС России по Иркутской области 30 июня озвучило последние:



В Черемховском районе:

на реке Большая Белая утонул мужчина 60 лет. Тело достали очевидцы.



В Иркутске:

в Правобережном округе из карьера водолазы подняли тело мужчины. Передали полиции. Обстоятельства уточняются;



В Тайшетском районе:

38-летний мужчина утонул во время купания. Трагедия произошла на реке Бирюса. Его ищут спасатели.



В Ангарске:

вблизи микрорайона Старица, предположительно, утонул мужчина. На реке Китой работают спасатели.

