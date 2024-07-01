Следователи проводят процессуальную проверку
В Братске во время купания на несанкционированном пляже, расположенном в черте города, утонула 11-летняя девочка.
По данному факту следственным отделом начата процессуальная проверка по признакам преступления по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
- На месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято правовое решение, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Иркутской области.
В регионе всё больше подобных трагических случаев на воде. ГУ МЧС России по Иркутской области 30 июня озвучило последние:
В Черемховском районе:
на реке Большая Белая утонул мужчина 60 лет. Тело достали очевидцы.
В Иркутске:
в Правобережном округе из карьера водолазы подняли тело мужчины. Передали полиции. Обстоятельства уточняются;
В Тайшетском районе:
38-летний мужчина утонул во время купания. Трагедия произошла на реке Бирюса. Его ищут спасатели.
В Ангарске:
вблизи микрорайона Старица, предположительно, утонул мужчина. На реке Китой работают спасатели.
В Иркутской области утонула 11-летняя девочка
Происшествия, Фото:
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