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Три человека пострадали в ДТП в Бурятии

Три человека пострадали в ДТП в Бурятии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пострадавшие были доставлены в медучреждение

Вчера, 29 июня, на автодороге Петропавловка-Гусиноозёрск водитель автомобиля «Тойота Камри» не справилась с управлением и совершила опрокидывание. Об этом сообщили в группе «Джида-инфо 24/7».

В результате ДТП пострадали три человека. Их доставили в медучреждение в Гусиноозёрске.

ДТП

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