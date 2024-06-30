Пострадавшие были доставлены в медучреждение
Вчера, 29 июня, на автодороге Петропавловка-Гусиноозёрск водитель автомобиля «Тойота Камри» не справилась с управлением и совершила опрокидывание. Об этом сообщили в группе «Джида-инфо 24/7».
В результате ДТП пострадали три человека. Их доставили в медучреждение в Гусиноозёрске.
Три человека пострадали в ДТП в Бурятии
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 30.06.2024
Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки
Происшествия, 30.06.2024
Сообщение о том, что мужчине требуется помощь, поступило утром
Трагедия произошла субботним вечером
Мужчину ветром унесло от берега
На него высыпалась горячая зола
Большинство из них произошли по вине мотоциклистов
На место выехали охотники
Её приговорили к обязательным работам
Преступление произошло весной
Аферистка продавала несуществующие кастрюли
По счастливой случайности обошлось без пострадавших
Спасатели БРПСС выехали на поиски
Деньги он взял в кредит
Несовершеннолетний водитель находится в больнице
Трагедия произошла в местности «Скала»