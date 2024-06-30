Три человека пострадали в ДТП в Бурятии

Пострадавшие были доставлены в медучреждение



Вчера, 29 июня, на автодороге Петропавловка-Гусиноозёрск водитель автомобиля «Тойота Камри» не справилась с управлением и совершила опрокидывание. Об этом сообщили в группе «Джида-инфо 24/7».



В результате ДТП пострадали три человека. Их доставили в медучреждение в Гусиноозёрске.



