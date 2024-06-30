В Улан-Удэ пожар унёс жизнь мужчины

Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки
Сегодня ночью пожар произошёл в жилом доме по улице Челутаевская. На момент прибытия пожарных строение горело изнутри.
- Личным составом звена газодымозащитной службы МЧС России в комнате на полу был обнаружен мужчина 1959 года рождения. Огнеборцы эвакуировали его на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи, которые констатировали смерть пожилого человека, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
Пожар ликвидирован на площади 15 квадратных метров. В тушении были задействованы 12 специалистов и 3 единицы техники. Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
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Происшествия, Фото:
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