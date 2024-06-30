В Улан-Удэ пожар унёс жизнь мужчины

Происшествия, Фото: ГУ МЧС России по Бурятии

Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки



Сегодня ночью пожар произошёл в жилом доме по улице Челутаевская. На момент прибытия пожарных строение горело изнутри.



- Личным составом звена газодымозащитной службы МЧС России в комнате на полу был обнаружен мужчина 1959 года рождения. Огнеборцы эвакуировали его на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи, которые констатировали смерть пожилого человека, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.



Пожар ликвидирован на площади 15 квадратных метров. В тушении были задействованы 12 специалистов и 3 единицы техники. Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

