Сообщение о том, что мужчине требуется помощь, поступило утром
Утром 30 июня на единый номер вызова экстренных оперативных служб «112» поступило сообщение, что недалеко от ТРЦ «Пионер» в Улан-Удэ мужчина находится на одном из островов реки Селенга и не может самостоятельно выбраться на берег.
К месту вызова была направлена дежурная смена 1-го поисково-спасательного отряда Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в составе 2 человек и 2 единиц техники.
Спасатели оперативно обнаружили мужчину и эвакуировали его до ближайшего берега на лодке. На данный момент мужчина находится в удовлетворительном состоянии.
- По предварительным данным, двое мужчин решили переплыть реку, один из них смог доплыть до острова, однако плыть дальше он побоялся и пришлось вызывать спасателей, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Улан-Удэ спасатели эвакуировали мужчину с острова на Селенге
Происшествия, Фото:
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