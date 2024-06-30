В Улан-Удэ спасатели эвакуировали мужчину с острова на Селенге

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Сообщение о том, что мужчине требуется помощь, поступило утром



Утром 30 июня на единый номер вызова экстренных оперативных служб «112» поступило сообщение, что недалеко от ТРЦ «Пионер» в Улан-Удэ мужчина находится на одном из островов реки Селенга и не может самостоятельно выбраться на берег.



К месту вызова была направлена дежурная смена 1-го поисково-спасательного отряда Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в составе 2 человек и 2 единиц техники.



Спасатели оперативно обнаружили мужчину и эвакуировали его до ближайшего берега на лодке. На данный момент мужчина находится в удовлетворительном состоянии.



- По предварительным данным, двое мужчин решили переплыть реку, один из них смог доплыть до острова, однако плыть дальше он побоялся и пришлось вызывать спасателей, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



