30 июня

29 июня

28 июня

Популярное

Житель Бурятии утонул во время купания

Житель Бурятии утонул во время купания
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Трагедия произошла субботним вечером

В селе Узкий Луг Бичурского района на реке Хилок утонул 27-летний мужчина, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

Трагедия произошла вечером 29 июня. Мужчина купался в необорудованном месте.

Главное управление МЧС России по Бурятии призывает соблюдать правила безопасности на водных объектах.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Кяхтинском районе в посёлке Наушки утонул подросток. По предварительным данным, у подростков проходил выпускной. Они решили переплыть реку до острова, в результате чего одного из подростков унесло течением.

утопление несчастный случай

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Бурятии утонул во время купания
Житель Бурятии утонул во время купания
Происшествия, 29.06.2024
Трагедия произошла субботним вечером
В Бурятии спасли любителя кайтсерфинга
В Бурятии спасли любителя кайтсерфинга
Происшествия, 29.06.2024
Мужчину ветром унесло от берега
В Бурятии возросло число ДТП с мотоциклами
В Бурятии возросло число ДТП с мотоциклами
Происшествия, 29.06.2024
Большинство из них произошли по вине мотоциклистов 
Жительница Барнаула обманула ангарчанку
Жительница Барнаула обманула ангарчанку
Происшествия, 29.06.2024
Аферистка продавала несуществующие кастрюли 
В Бурятии столкнулись поезд и грузовик
В Бурятии столкнулись поезд и грузовик
Происшествия, 29.06.2024
По счастливой случайности обошлось без пострадавших 
В Бурятии в ДТП погиб 14-летний пассажир мотоцикла
В Бурятии в ДТП погиб 14-летний пассажир мотоцикла
Происшествия, 29.06.2024
Несовершеннолетний водитель находится в больнице 
В Бурятии утонул подросток
В Бурятии утонул подросток
Происшествия, 29.06.2024
Трагедия произошла в местности «Скала»
Житель Бурятии из ревности убил супругу
Житель Бурятии из ревности убил супругу
Происшествия, 28.06.2024
После случившегося мужчина, опомнившись, позвонил в правоохранительные органы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^