Трагедия произошла субботним вечером
В селе Узкий Луг Бичурского района на реке Хилок утонул 27-летний мужчина, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Трагедия произошла вечером 29 июня. Мужчина купался в необорудованном месте.
Главное управление МЧС России по Бурятии призывает соблюдать правила безопасности на водных объектах.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Кяхтинском районе в посёлке Наушки утонул подросток. По предварительным данным, у подростков проходил выпускной. Они решили переплыть реку до острова, в результате чего одного из подростков унесло течением.
Житель Бурятии утонул во время купания
Происшествия, Фото:
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