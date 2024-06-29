В Бурятии спасли любителя кайтсерфинга

В Бурятии спасатели МЧС России спасли любителя кайтсерфинга. Мужчина отдыхал в Кабанском районе возле села Посольское на акватории озера Байкал.Но поднявшийся ветер стал уносить его от берега. Самостоятельно вернуться на сушу он не смог.На помощь пришли спасатели Посольского поисково-спасательного отряда БПСО. Спасатели на катере доставили отдыхающего на берег, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.Медицинская помощь мужчине не потребовалась.